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Gündem Türkiye’ye şok 26 Temmuz uyarısı! Eyvah ki ne eyvah
Gündem

Türkiye’ye şok 26 Temmuz uyarısı! Eyvah ki ne eyvah

Yeniakit Publisher
2023-07-24 14:23:00 -
Türkiye’ye şok 26 Temmuz uyarısı! Eyvah ki ne eyvah

Sıcak hava hem dünyada hem Türkiye’de rekora doymuyor. Sıcaklık bu hafta yine 40’ın üstünde olacak. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul’da bugün sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü ise Türkiye’de bu senenin en sıcak günü yaşanacak” dedi.

Sıcak hava hem dünyada hem Türkiye’de rekora doymuyor. Sıcaklık bu hafta yine 40’ın üstünde olacak. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul’da bugün sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü ise Türkiye’de bu senenin en sıcak günü yaşanacak” dedi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; Prof. Dr. Şen, çarşamba için aşırı sıcak uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Şen, “Batıda yüksek sıcaklık devam ediyor. Pazartesi günü ortalamaya dönecek ve İstanbul’un kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak yağış olabilir. Çarşamba aşırı sıcak bir gün. Marmara, Ege, Akdeniz Bölgesi bu senenin en sıcak gününü yaşayacak" dedi. 

 
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