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Gündem Türkiye’ye şok "10 Eylül" uyarısı! Bambaşka bir şey olacak! Herkes şaşkın
Gündem

Türkiye’ye şok "10 Eylül" uyarısı! Bambaşka bir şey olacak! Herkes şaşkın

Yeniakit Publisher
2023-09-04 18:53:00 -
Türkiye’ye şok "10 Eylül" uyarısı! Bambaşka bir şey olacak! Herkes şaşkın

10 Eylül'de yurt genelinde soğuk havalar bekleniyor. Karadeniz'deki illerimiz Ordu, Rize, Samsun, Sinop ve Trabzon’da ise bambaşka bir durum var.

10 Eylül'de yurt genelinde soğuk havalar bekleniyor. Karadeniz'deki illerimiz Ordu, Rize, Samsun, Sinop ve Trabzon’da ise bambaşka bir durum var.

Havanın Modu tarafından yapılan paylaşımda, "10 Eylül'de hafif üşüten bir hava var. Karadeniz'in yaylaları kar alabilir" ifadeleri kullanıldı. 

 

 
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