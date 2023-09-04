Türkiye’ye şok "10 Eylül" uyarısı! Bambaşka bir şey olacak! Herkes şaşkın
10 Eylül'de yurt genelinde soğuk havalar bekleniyor. Karadeniz'deki illerimiz Ordu, Rize, Samsun, Sinop ve Trabzon’da ise bambaşka bir durum var.
10 Eylül'de yurt genelinde soğuk havalar bekleniyor. Karadeniz'deki illerimiz Ordu, Rize, Samsun, Sinop ve Trabzon’da ise bambaşka bir durum var.
Havanın Modu tarafından yapılan paylaşımda, "10 Eylül'de hafif üşüten bir hava var. Karadeniz'in yaylaları kar alabilir" ifadeleri kullanıldı.
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