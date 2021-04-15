Türkiye'ye skandal suçlamalar! Çavuşoğlu, Yunan Bakan'ı fırçaladı

Bugün Türkiye'ye gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. İkili arasındaki görüşmede Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler görüşülürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gün içinde Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Çavuşoğlu ile Dendias görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Bugün gerçekleştirme konusunda gösterdiği anlayış için Niko'ya çok teşekkür ediyorum. Türkiye Yunanistan arasında diyalog kanallarının canlandırılmasın olumlu buluyoruz.

Atina'da da hem 62. istişareyi hem de iki bakanlık arasında siyasi istişareler toplantısı gerçekleştirdik.

Bu toplantıları son derece samimi bir atmosferde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyorum. Sorunların iki komşu ve müttefik arasında diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. 3. taraflar üzerinden çözüm aramak doğru bir yaklaşım değildir.

Doğu Akdeniz mesajı

Evet, Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Doğu Akdeniz bağlamındaysa biz Türkiye olarak hakça paylaşımdan yana olduk. Ay sonunda Cenevre'de Kıbrıs konulu gayriresmi 5 + BM toplantısı gerçekleşecek. Bu Türkiye olarak bizim teklifimizdi.

Bugün Niko'yla da ay sonunda Cenevre'de buluşmak üzere teyitleştik. Herkesin bu toplantıya açık fikirlerle gelmesi önemli. Ticari ve ekonomik ilişkilerimize iki komşu ülke olarak önem veriyoruz.

Uçak seferlerinin başlamasını da önemli buluyoruz ama aynı zamanda sınır kapılarının da açılması ticaret bakımından önemlidir. TIR şoförlerimizin vize konusunda yaşadığı bazı sıkıntılar vardı. Bugün bu konudaki beklentilerimiz, taleplerimizi aktarma imkanımız oldu.

"Terör örgütleriyle mücadelemizde daha etkin bir işbirliği görmek arzumuzdur"

Terörle mücadele konusunu da samimim bir şekilde ele aldık. Özellikle FETÖ, PKK, PYD, DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelemizde daha etkin bir işbirliği görmek arzumuzdur.

Yasadışı göç konusu hem Türkiye'yi, hem Yunanistan'ı hem de AB'yi ilgilendiren bir sorun. 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi konusunda AB ile görüşüyoruz.

Bu insani konuda rekabet değil, iyi bir işbirliği alanı olması gerektiğine inanıyoruz. İkili konuları değerlendirirken hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da azınlıklarımız var.

Biz Türkiye olarak, özellikle AK Parti iktidara geldiğinden bu yana Rum vatandaşlarımızın sorunları konusunda diyalog içinde pek çok olumlu uygulamayı hayata geçirdik.

Aynı yapıcı yaklaşımı Batı Trakya Türkleri dahil oradaki soydaşlarımız için bizim de beklememiz gayet doğaldır. Her iki ülkedeki azınlıkların huzur ve refah içinde olması bizlerin de yararınadır.

Miçotakis'ten Ramazan ayı mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın konuşması şöyle;

Başkan Sayın Erdoğan'a ve eski dostum sana teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu akşam beni iftar yemeğine davet ederek de beni onurlandırma vesilesiyle teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başbakanımızın bütün Müslüman aleminin ramazan ayını kutladığı mesajını sizlerle paylaşmak istiyorum. Miçotakis hükümeti din özgürlüğüne özel bir önem atfetmekte.

Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin açık ve samimi bir ortamda son derece verimli olduğunu söyleyebilirim. Uzlaşamadığımız bütün konuları masaya yatırma fırsatı bulduk. İki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması gerekli.

Türkiye de defaatle AB'ye üyeliğinin stratejik hedef olduğunu söyledi. İstikşafi görüşmelerin başlamasının, iki ülkenin bakanları arasında siyasi görüşmelerin başlamasını memnuniyetle karşılıyorum. Bugün birçok ikili konuya değindik.

Türkiye'yle birlikte ekonomi alanında pozitif gündem oluşturabileceğimize inanıyoruz.

Türk- Yunan ilişkilerindeki mevcut ortamı iyi yönde değiştirebiliriz.

Yunan Bakan'dan Türkiye'ye küstah suçlamalar

Dendias, konuşmasının devamında ise şu skandal iddialarda bulundu:

"Yunanistan, Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor. Vize serbestisi gibi konuları ele almaya hazırız. Ancak ihlal edilemez bir kural var, bu da bütün ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı göstermekten geçer. Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse, bunu tekrarlarsa o zaman masada olan önlemler gündeme gelecektir.

Türkiye-Libya muhtırası uluslararası hukuka uygun değil.

Son dönemde mülteci konusunun Türkiye tarafından kullanılmasını gündeme getirdim. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararının değiştirilmesi konusundaki beklentimizi dile getirdim. Aynı şekilde Kariye Manastırı'nın camiye dönüştürülme kararının değiştirilmesi konusundaki beklentimizi söyledim."

Bakan Çavuşoğlu, Yunan Bakan'ı fırçaladı

Dendias'ın konuşmasının ardından Çavuşoğlu, "Basın önünde benim ve milletime ağır ithamlarda bulunursanız ben de bunun cevabını vermek zorundayım. Türkiye'ye yönelik ithamlar kabul edilemez. Türkiye’nin Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal ettiği söylemini kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'ye yönelik ithamlar kabul edilemez. Türkiye kendi haklarını ve Kıbrıs Türk halklarının haklarını korumaya muktedirdir. Batı Trakya azınlığı, Türk'üm diyorsa Türk'tür. Bunu böyle kabul etmek zorundasınız." dedi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Türkiye Doğu Akdeniz'de BM'ye kaydettiği kıta sahanlığı içinde faaliyetlerini sürdürmüştür."