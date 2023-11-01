Türkiye'ye resmen akın akın gelmeye başladılar: Rusya, Almanya ve birçok bölgeden gelen turist sayısında artış var

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eylül ayına ve yılın 9 aylık dönemine ilişkin ziyaretçi verilerini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye 2023 yılının 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,39 artışla toplam 45 milyon 230 bin ziyaretçi ağırladı.

Gelen ziyaretçilerin 39 milyon 212 binini yabancılar, 6 milyon 17 binini ise yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

9 ayda en çok ziyaretçi Rusya’dan

Ocak-Eylül döneminde 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 33,66 artışla 5 milyon 166 bin turist gönderen Rusya, Türkiye’ye en çok ziyareti gönderen ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

Rusya’yı yüzde 7,23 artışla 4 milyon 855 bin ziyaretçi gönderen Almanya, yüzde 12,07 artışla 3 milyon 157 bin ziyaretçi gönderen İngiltere takip etti. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

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Rusya pazarında düşüş

Türkiye’ye bu yılın Eylül ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 5,67 artışla 5 milyon 786 bin olarak gerçekleşti.

Eylül ayında bir önceki yıla göre yüzde 5,34 düşüşle 814 bin ziyaretçi gönderen Rusya, Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke olurken onu yüzde 14,06 artışla 772 bin ziyaretçi gönderen Almanya ve yüzde 10,59 artışla 505 bin ziyaretçi gönderen İngiltere izledi. Sıralamayı İran ve Bulgaristan takip etti.

OECD ülkelerinde son durum

İlk dokuz aylık dönemde, Avrupa-OECD ülkelerinden 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 9,98 artışla toplamda 15 milyon 373 bin ziyaretçi geldi.

Ocak-Eylül tarihleri arasında Avrupa'nın önde gelen diğer pazarları Almanya’dan 7,23 artışla 4 milyon 853 bin kişi gelirken, Avusturya’dan yüzde 7,99 artışla 412 bin, Fransa’dan yüzde 2,31 artışla 820 bin, İngiltere’den yüzde 12,07 artışla 3 milyon 147 bin, Polonya’dan yüzde 36,10 artışla 1 milyon 347 bin ve Yunanistan’dan yüzde 23,23 artışla 494 bin ziyaretçi geldi.

Öte yandan ilk dokuz ayda 448 bin ziyaretçi gönderen İtalya yüzde 44,16 artışla OECD ülkeleri arasında en çok artış kaydeden pazar olurken Hollanda’dan yüzde 3,82 düşüşle 1 milyon ve Belçika’dan yüzde 2,27düşüşle 497 bin ziyaretçi geldi.

Rusya ve Ukrayna pazarında son durum

İlk dokuz ayda yüzde 33,66 artışla 5 milyon 166 bin ziyaretçi gönderen Rusya ise Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sıradaki yerini korudu.

Turizmgüncel'de yer alan bilgilere göre; Rusya’nın uyguladığı askeri operasyon nedeniyle 2022 yılının şubat ayından beri Türkiye’ye gönderdiği ziyaretçi sayısında düşüş kaydeden Ukrayna pazarında yukarı yönlü hareket Eylül ayında da devam etti. Bu dönemde Ukrayna’dan yüzde 27,95 artışla 662 bin ziyaretçi gelirken BDT ülkelerinden ise yüzde 26,58 artışla toplamda 9 milyon 590 bin kişi Türkiye’yi ziyaret etti.

Çin pazarında artış var mı?

Ayrıca ilk dokuz aylık dönemde 2022’nin aynı dönemine göre ABD’den yüzde 32,39 artışla 1 milyon, Japonya’dan yüzde 176,93 artışla 54 bin, Güney Kore’den yüzde 79,04 artışla 116 bin, Çin’den yüzde 172,72 artışla 169 bin ve İsrail’den yüzde 14,84 artışla 725 bin ziyaretçi geldi.

Körfez ülkelerinde gerileme

Son dönemde Körfez ülkelerinin medyasında sıklıkla gündeme gelen ‘Türkiye’de Araplara şiddet ve ırkçılık’ haberlerinin ardından bu ülkelerinden gelen turist sayısında düşüş yaşanıyor.

Bahreyn’den yüzde 31,68 düşüşle 52 bin, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) yüzde 10,66 düşüşle 100 bin, Irak’tan yüzde 11,44 düşüşle 852 bin, Katar’dan yüzde 24,92 düşüşle 58 bin, Kuveyt’ten yüzde 21,78 düşüşle 326 bin, Lübnan’dan yüzde 6,67 düşüşle 201 bin, Ürdün’den yüzde 18,28 düşüşle 335 bin ziyaretçi geldi.

Bu dönemde yüzde 1 milyon 844 bin ziyaretçi gönderen İran’da yüzde 1,22, 697 bin ziyaretçi gönderen Suudi Arabistan’da ise yüzde 105,73 artış kaydedildi.

Öte yandan Avrupa İstatistik Ofisi, Birlik ülkelerinin toplam turizm işletme sayıları ve yatak kapasitelerine ilişkin 2022 yılı verilerini yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinde 621 bin 572 turistik işletme var ve bu işletmeler 28 milyon 903 bin yatak kapasitesine sahip.

İtalya, turistik işletme sayısının da yatak kapasitesinin de en yüksek olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Geçen yıl İtalya'da 224 bin 644, Hırvatistan'da 110 bin 493, İspanya'da 56 bin 174, Almanya'da 48 bin 742, Yunanistan'da 30 bin 221, Fransa'da 28 bin 834, Avusturya'da 23 bin 984 turistik işletme faaliyet gösterdi.

Yatak kapasitesi, İtalya'da 5 milyon 200 bin, Fransa'da 5 milyon 59 bin, İspanya'da 3 milyon 771 bin, Almanya'da 3 milyon 611 bin, Hollanda'da 1 milyon 408 bin, Yunanistan'da 1 milyon 279 bin, Hırvatistan'da 1 milyon 127 bin ve Avusturya'da 1 milyon 65 bin olarak kayıtlara geçti.

AB ülkelerindeki turistik işletmelerin toplam yatak kapasitesinin 3'te 1'inden fazlasına İtalya ve Fransa sahip bulunuyor.