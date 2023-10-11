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Ekonomi Türkiye'ye petrol göndermediklerine pişman oldular! Arap ülkesi 'biz hazırız' diyerek çağrı yaptı
Ekonomi

Türkiye'ye petrol göndermediklerine pişman oldular! Arap ülkesi 'biz hazırız' diyerek çağrı yaptı

Yeniakit Publisher
2023-10-11 22:44:00 -
Türkiye'ye petrol göndermediklerine pişman oldular! Arap ülkesi 'biz hazırız' diyerek çağrı yaptı

Uzun bir süredir Türkiye'ye petrol akışını kapatan ve zarar ettiği öğrenilen Irak'tan flaş bir açıklama geldi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nı tekrar faaliyete geçirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Sudani, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nın ana oturumunda açıklamalarda bulundu.

Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinden sevkiyatın 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle durdurulduğunu hatırlatan Sudani, "Ancak yakın zamanda belirli teknik denetimler yapıldı ve bu da boru hattının hazır olduğunu gösterdi. Hükûmet de sevkiyatı tekrar başlatmaya hazır. Türk ortaklardan da buna ilişkin bilgilendirmeyi aldık." dedi.

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