Türkiye'ye para akacak! Bomba anlaşmalarda dikkat çeken detay

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretlerinde imzalanan anlaşmalara değindi. "Bazıları 'Düşmandınız barıştınız', 'Ülkeyi Araplara satıyorsunuz' diyerek bu anlaşmaları eleştiriyor" ifadelerini kullanan Tezel, "Dünya, Erdoğan'ın Arap ülkeleriyle olan güçlü bağını, kişisel dostluğunu bile kıskanıyorken, Arap sermayesini Türkiye'ye getirmesi eleştiriliyor, iyi mi?" dedi. Tezel, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretlerinde çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Anlaşmaların detayları henüz netleşmedi ama Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma yapıldığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan'ın 3,3 trilyon dolarlık 'Vizyon 2030' isimli kalkınma projesinden bir kısmını Türkiye'de kullanacağı belirtiliyor.

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Bazıları "Düşmandınız barıştınız", "Ülkeyi Araplara satıyorsunuz" diyerek bu anlaşmaları eleştiriyor.

Rahmetli Süleyman Demirel'in dediği gibi dün dündür, bugün bugündür! Ülke çıkarları neyi gerektiriyorsa ona göre dış politikada değişiklikler yapılır.

Ülkeyi satma meselesine gelince ülkeler arasında enerjiden tarıma, sanayiden turizme birçok alanda ticari anlaşmalar yapılır.

Ve bunun adı ülke satmak değildir!

Bu paranın icadından beri böyledir!

Başta ABD, İngiltere, Çin, Almanya olmak üzere birçok ülke, 1 triyon 853 milyar dolar milli gelire sahip Suudi Arabistan, Katar ve BAE sermayesini ülkelerine çekmek için her yolu deniyor. Buna siyasi baskı da dahil!

DEV ŞİRKETLER

Bu üç ülkenin teknolojiden otomotive, ilaçtan bankacılığa, enerjiye dünyadaki birçok ülkede dev yatırımları, ortaklıkları var.

Canları sıkılınca İngiltere ve Fransa'dan en köklü kulüpleri satın alıyorlar, gerisini siz düşünün!

Sadece BAE'nin Avrupa Birliği ülkelerinde 100 milyar doları geçen yatırımı var. Katar'ın birçok ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı olduğu hesaplanıyor. Sadece İngiltere'de de 40 milyar sterlinden fazla yatırımları var.

Arabistan'ın sermayesinin Tesla, Boeing, Facebook, Twitter, Disney gibi dev şirketlerde milyarlarca dolar hisseleri var.

ABD hükümeti, Arabistan'ın Çin'e yakınlaşmasından rahatsız.

Bu para basan ülkeyi, Çin'e kaptırmak istemiyor.

Süper gücün başkanı Joe Biden da geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'ı ziyaret edip temiz enerji ve halk sağlığı, tıbbi bilimler ve araştırma alanlarında tam 18 anlaşma imzaladı.

Dünya, Erdoğan'ın Arap ülkeleriyle olan güçlü bağını, kişisel dostluğunu bile kıskanıyorken, Arap sermayesini Türkiye'ye getirmesi eleştiriliyor, iyi mi?"