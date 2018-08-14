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Türkiye'ye örnek olacak! Niğde Kalesi'ndeki duvar yazıları siliniyor

Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen tarihi eserler üzerine yazı yazma vandallığına karşı Niğde Belediyesi'nden Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışma kapsamında Niğde Kalesi'ndeki ve diğer tarihi eserlerdeki duvar yazıları titiz bir çalışmayla siliniyor.

14 Ağustos 2018 Salı 08:56
Türkiye'ye örnek olacak! Niğde Kalesi'ndeki duvar yazıları siliniyor

Niğde Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olacak başlattığı uygulama olan tarihi eserlerin üzerindeki yazıların silinmesi devam ediyor.

''ŞEHRİMİZİ HEP BERABER KORUYALIM''

Türbelerin, tarihi eserlerin duvarlarına yazılan yazıların tarihi dokuya zarar vermeden kaldırılması için başlanan çalışmalarda tempo sürüyor.

Kültürel mirasa sahip çıkılması gerektiğini her fırsatta vurgulayan ve bu konuda çaba sarf eden Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış Niğde’mizde tarihi eserlerimiz üzerinde yazılan yazıları silme çalışmalarımız devam ediyor. İlimizdeki çoğu ecdat yadigarı eserimizde de çalışmalarımız tamamlandı. Vatandaşımızdan ve özelliklede gençlerimizden isteğimiz yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran bu eserlerimiz korumamız. Yazı yazarak tahrip ederek tarihimizi geleceğimize taşımamıza zarar vermesinler. Bu şehir hepimizin ve şehrimizi hep beraber koruyalım” dedi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 08:56
  1. Niğde Belediyesi
  2. Rifat Özkan
  3. Niğde Kalesi

YORUM YAZ

  • üzeyirüzeyir1 sa önce
    Bu haberi cok önemsiyorum ve görevlileritebrik ediyorummaalesef istanbul Beylikdüzünde cocuklarımı parka götüremiyorum duvarlardaki irenc ve hayasızca yazılan yazılardan ötüeü
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