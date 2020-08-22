Türkiye'ye operasyon çekmek için düğmeye bastılar! AK Parti'den tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz’de yaptığı sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervini keşfettiğini duyurdu. Türkiye ve Türkiye'nin dostları tarafından sevinçle karşılanan müjdenin verilmesinden sonra ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings harekete geçti. Operasyon çekmeye kalkışan Fitch, Türkiye'nin kredi not görünümünü durağandan negatife indirdi. Fitch'e AK Parti'den tepki geldi.

"Yapacakları bir şey kalmadı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Fitch'e tepki gösterdiği açıklamada “Demek ki bunlar, hedeflerine ulaşmak için ekonomimiz üzerinde operasyon yapmaktan vazgeçmemişler." ifadesini kullandı. Türkiye'ye operasyon çekenlerin bugüne kadar sonuç alamadıklarını belirten Canikli, 320 milyar metreküp doğal gaz keşfinden sonra Türkiye düşmanlarının artık yapacakları hiç bir şey kalmadığını, boşuna çırpındıklarını, suyun akıp, mecrasını bulacağını bildirdi.

Nurettin Canikli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin keşfinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasından hemen sonra Fitch Ratings'in, Türkiye'nin kredi not görünümünü durağandan negatife indirdiğini açıkladığını ifade etti.

"Bu açıklama neden şimdi yapıldı?"

Fitch'in bu açıklamayı neden şimdi yaptığını soran Canikli, nedeninin çok basit olduğunu, doğalgaz rezervi keşfinin açıklanmasının çok olumlu bir hava oluşturduğunu, bu olumlu havanın ise ekonomi ile ilgili beklentilere de yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

"Üst akıl bulmakta zorlananlar için bir suçüstü hali daha"

Tam da bu noktada Fitch'in devreye sokulduğunu ve ekonomik beklentilerin iyileşmesinin önünü kesmeye çalışıldığını kaydeden Canikli, Fitch'in görünümü negatife çevirmesine gerekçe olarak belirttiği hususların bugün ortaya çıkmadığını bildirdi. Aylardan beri bu konunun konuşulduğunu sözlerine ekleyen Nurettin Canikli, üst aklı bulmakta zorlananlar için bunun bir suçüstü hali daha olduğunu kaydetti.

"Joe Biden'ın açıklamasından ayrı düşünmek mümkün değil"

Fitch'in bu açıklamasının, ABD'de demokratarın başkan adayı olan Joe Biden'ın, Erdoğan'ı devirmek için Türkiye'deki muhalefete destek verdikleri şeklindeki skandal açıklamasından ayrı düşünmenin mümkün olmadığını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, "Demek ki bunlar, hedeflerine ulaşmak için ekonomimiz üzerinde operasyon yapmaktan vazgeçmemişler. Bugüne kadar sonuç alamadılar. 320 milyar metreküp doğalgaz keşfinden sonra artık yapacakları hiç bir şey kalmadı. Boşuna çırpınıyorlar. Su akar, mecrasını bulur." değerlendirmesinde bulundu.

"Matem ilahileri dinliyorlar"

Olanın kadrolu baykuşlara olduğunu bildiren Canikli, zaten bozuk olan dengelerinin, doğal gaz keşfi ile birlikte yerle bir olduğunu, ağızlarını bıçak açmadığını, Ayasofya'nın açılışından sonra yataklara düşenler ile birlikte matem ilahileri dinlediklerini belirtti.