Türkiye'ye olan ilgisi her geçen gün artan ABD'den Türk SİHA'larına övgü dolu sözler!

Türk yapımı İHA ve SİHA'lara ABD basınında övgü yağdı. Bloomberg, Arap ülkelerinin ilgisine dikkat çekerek, Türkiye'nin nüfuzunu artırdığını yazdı. Newsweek dergisi ise Ukrayna'nın seyir füzesi ateşleme kapasitesine sahip Akıncı SİHA alabileceğini bildirdi.

Başta sınır ötesi operasyonlar, Azerbaycan ve Ukrayna olmak üzere savaş alanlarında destan yazan Türk İHA’ları dünyanın gündeminde...

Özellikle ABD ve Avrupa basını mercek altına almış durumda… Türkiye’nin ihraç ettiği İHA’lar için ekonomik ve askeri başarısı bir yana, Türkiye’nin siyasal nüfuzunu da arttırdığı yorumları yapılıyor.

Rusya ve Ukrayna arasında beklenenlerin aksine uzun süredir devam eden ve Avrupa’da 1945 yılından bu yana en kanlı çatışmaların yaşandığı savaş, pek çok ülkenin savunma alanlarına yatırım yapmasına neden oldu.

İLGİYİ ARTIRDI

Diplomatik çözüm için çabalar devam ederken özellikle Avrupa ülkeleri daha önce görülmemiş bir şekilde silahlanma yarışına girmesini sağladı. Uzun bir geçmişleri bulunan iki ülke arasındaki çatışmalar, savaş literatürüne yeni saldırı yöntemleri ve araçları da kazandırırken özellikle silahlı insansız hava araçlarının (İHA) kullanımı söz konusu araçları üreten ülkelere ilgiyi artırdı.

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ARAP ÜLKELERİNİN TÜRK SİHALARINA YOĞUN İLGİSİ

ABD merkezli Bloomberg, Arap ülkelerinin Türk İHA ve SİHA’larına yönelik her geçen gün artan ilgisini haberleştirdi. Küresel ölçekte silahlanmanın arttığına dikkat çeken Bloomberg, “Türkiye'nin insansız hava aracı ihracatı da istikrarlı bir şekilde arttı” dedi.

Arap ülkelerinin ilgisinin siyasi yansımaları olduğunu da ifade eden Bloomberg, şu yoruma yer verdi:

“Bu da Türkiye'ye Ortadoğu içinde ve ötesinde daha fazla siyasi nüfuz kazandırdı.”

“UKRAYNA, AKINCI SİHA ALMAK İSTİYOR”

Haftalık Amerikan dergisi Newsweek ise Ukrayna’nın seyir füzeleri de fırlatma kapasitesine sahip Türk yapımı insansız hava araçlarına olan ilgisini haberleştirdi. Dergi, Ukrayna ordusunun bu yeteneğe kavuşmak için tedarik çalışmaları yürütebileceğini yazdı.

ABD merkezli dergi, bunun gerçekleşmesi halinde savaşta ciddi etkilerinin olacağını aktararak şu yorumda bulundu;

“Bu, Kiev'in Rusya'nın savunma hatlarının arkasına saldırma yeteneğini artıracak.”

Haberde Bayraktar yapımı Akıncı’nın askeri kabiliyetlerine dikkat çekildi ve İngiliz Uzman Steve Wright’ın görüşlerine yer veridi. Wright, “Akıncı, Bayraktar'ın artık ünlü olan TB2 SİHA’dan daha büyük bir adım” dedi.

TÜRKİYE, SİHA KULLANARAK DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Türkiye, SİHA’ları etkin bir şekilde savaş alanında kullanan ilk ülke olarak ön plana çıkıyor. Terörle mücadele operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlanan SİHA ve İHA’lar Suriye ve Libya’da kullanıldı. Ayrıca, 2020 yılında Azerbaycan, Karabağ’ın işgalden kurtarılması için düzenlenen askeri operasyonda dengeleri değiştirerek büyük bir zafer kazanmasını sağlamıştı.