Türkiye'ye milyarlarca avro kazandıracak! Rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde 12 ilde toplam 811,4 kilometre şehir içi raylı sistem hattının hizmet verdiğini, bunun 312,2 kilometresinin Bakanlıkça işletildiğin kaydetti.

Bakanlık tarafından yapımı sürdürülen 11 proje bulunduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, toplam 147,3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattında inşaatın devam ettiğini belirtti.

"Bu bir rekor"

Bu projelerden birinin de Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"14 Haziran 2021'de Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'mızda 2 TBM ile başlattığımız 6 bin 830 metrelik TBM kazılarını, aralıksız çalışmayla 18 ay gibi rekor sürede bitirdik. Hattımızda 15,4 kilometre uzunluğundaki tünel kazılarını tamamladık. Proje ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Gebze-Darıca ilçeleri arasındaki kara yolu bağlantısına alternatif bir tercih oluşturarak ulaşım ağını geliştireceğiz. Metro hattı, Gebze Gar İstasyonu ile Marmaray'ın Gebze İstasyonu'na ve Adliye İstasyonu ile Sabiha Gökçen Metro Hattı'na entegre olacaktır."

Ekonomik kazanç 2,7 milyar avro olacak

Karaismailoğlu, ulaşımın hızlı, konforlu ve güvenli olmasının yanında ekonomiye de katkı sağlayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Metro hattının tamamlanmasıyla 2022-2047 yılları arasındaki kara yolu bakım ve işletme kazancı 356 milyon avro, trafik kazalarının engellenmesi sonucu elde edilen kazanç 7,5 milyon avro, dışsal fayda (hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kirliliği) 9,5 milyon avro, zaman kazancı 2,3 milyar avro olmak üzere metro hattının 25 yıllık vizyonda toplam ekonomik kazancı 2,7 milyar avro olacak. Hatta kullanılacak trenlere de yüzde 60 yerlilik şartı getirirken, trenler tam sürücüsüz olarak modern teknolojiye uygun tasarlanacak. Ayrıca sözleşme kapsamında, OSB İstasyonu'nun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde, toplam 92 bin 984 metrekare alan üzerinde 17 metro aracı kapasiteli depo ve bakım alanı da inşa ediliyor."

"Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz"

Son bir yılda mega projelerin açılışına imza attıklarını belirten Karaismailoğlu, "Çanakkale Köprüsü, Rize-Artvin Havalimanı, Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı, Gaziray, Eğiste Viyadüğü gibi daha nice dev projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. 2023 yılı ise Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümü olmasının yanı sıra 20 senedir inşa ettiğimiz dev eserlerle Türkiye'mizin geleceğinin, Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği olacak" değerlendirmesinde bulundu.