Türkiye'ye küstah tehdit! 'Türk jetlerini görürsek vururuz'

Resmi açıklamaya göre, ABD ve Yunan özel kuvvetler askerlerinin Suda Üssü'ndeki gövde gösterisine Türkiye karşıtı ittifakın değişmez üyesi Güney Kıbrıs ordusu da katıldı. Yunan Genelkurmay'ı, gündüz ve gece saatlerinde gerçekleşen tatbikatla Orta ve Doğu Akdeniz'deki modern tehditlere karşı operasyon düzenlendiğini duyurdu. ABD ve Yunan özel kuvvetlerinin tatbikat gerçekleştirdiği bir başka yer ise, ülkenin orta kesimindeki Attica ve Larissa oldu. Buradaki tatbikatlarda Kuzey Makedonya da yer aldı, üç ülkenin özel kuvvetler askerleri uçaklardan paraşütle atladı. ABD lideri Joe Biden, 25 Mart'taki Bağımsızlık Günü kutlamalarında Başbakan Kiryakos Miçotakis'i aradı. Yunan medyası, Biden'ın Miçotakis'e "Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. Yardım etmek için buradayım" dediğini yazdı.

Tatbikat 12 Nisan'da başlıyor

Mart ayı içerisinde ABD uçak gemisinden havalanan F-18'ler ve Girit'teki Suda Üssü'ne inen Suudi Arabistan F-15'leriyle tatbikat yapan Yunan ordusu, 12 Nisan tarihinde daha büyük bir gövde gösterisine girişecek. Yunan medyası, ABD, İsrail, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya'nın katılacağı 'Iniocho 2021' isimli tatbikatta 60'tan fazla yabancı savaş uçağının ve tüm Yunan jetlerinin Doğu Akdeniz semalarında uçacağını yazdı.

İsrail'den Kıbrıs çıkarması

İsrail medyası ise, ordu birliklerinin ilk kez Güney Kıbrıs'ta büyük ölçekli bir tatbikat yapacağını bildiriyor. Yerel medyadaki haberlerde, Türkiye karşıtı blokta yer alan İsrail'in savaş uçakları, donanma ve özel kuvvetler askerleriyle Kıbrıs'a çıkarma yapacağı yazıldı.

Türkiye'ye küstah tehdit

İsrail ordusunun ilk kez sınırları dışında bu kadar uzun süre kalacağı belirtilen haberlerde, yaz mevsimindeki tatbikatın 'Savaş Ayı'nın bir parçası olduğu ve F-35 jetlerinin de havalanacağı aktarıldı. Medyadaki haberlerde bölgenin hava trafiğine kapatılacağı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait jetler veya helikopterlerin NOTAM ilan edilen bölgeye girmesi halinde İsrail tarafından hedef alınacağı savunuldu.



Yunan medyası, 'İsrail komandoları Kıbrıs'a iniyor-Senaryo Türkiye'ye karşı' başlıklarıyla gelişmeyi duyurdu. İsrail ordusu, Mart ayı içerisinde Kıbrıs açıklarında denizaltıların da yer aldığı uluslararası bir tatbikat düzenlemiş, katılan ülkeler arasında ABD ve Yunanistan dikkat çekmişti.