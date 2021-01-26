Türkiye’ye karşı savaş gemilerini göndereceklerdi! Hindistan'dan yeni adım

Hindistan tarafından geliştirilen Swathi Weapon Locating Radar (WLR) sisteminin Ermenistan'a ilk parti teslimatına başlandı.

Sosyal medya üzerinden aktarıla görüntülerde, 'Topçu Yer Tespit Radarı' olarak bilinen sistemin Antonov 124 nakliye uçağına yüklendiği görülüyor.

Hindistan ile Ermenistan arasında yapılan 40 milyon dolar değerindeki anlaşma, 4 radar ünitesini kapsıyor.

Türkiye karşı açıklamalar

Yunan Pentapostagma gazetesine konuşan emekli Hintli general Gagandeep Bakshi, Yunanistan ve Hindistan'ın Ege Denizi'nde birlikte tatbikat yapabileceğini söyledi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yakın isimlerden olan Bakshi, Türkiye'yi suçlayıp Hint donanmasının bir an önce Ege Denizi'ne gönderilmesi gerektiğini savundu.

Swathi radar sistemi nedir?

Hindistan'ın geliştirdiği bu radar sistemi, düşman bataryalarının atış yaptığı noktanın tespit edilmesinde kullanılıyor. Sistem, topçu atışlarında 2 ila 30 kilometre, roketlerde 4 ila 40 kilometre, havanlarda ise 2 ila 20 kilometre arasında yer tespiti yapma özelliğine sahip.

Mepanews