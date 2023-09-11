Türkiye’ye kaçan Rus hackerlar dolandırıcılığa başladı!

Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in erkekleri askere çağırması sonrasında çok sayıda Rus vatandaşı Türkiye’ye kaçmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, Türkiye’ye sığınan Rusların bir kısmının hacker olduğunu ve çalıntı finansal verilerle dolandırıcılık yaptığını ortaya çıkardı.

İzlerini silmek için cloaking yöntemini kullanıyorlar

Financial Times’ta yayınlanan haberde, “Türkiye’deki siber suçlular, Rusya’dan gelen hackerlarla iş birliği yapmaya başladı. Binlerce iyi eğitimli yazılım mühendisleri geçen yılın Eylül ayında Putin’in askere çağırması sonrasında Türkiye’ye kaçtı. Türk polisi ve güvenlik uzmanları bunların bazılarının düşük seviyede sanal dolandırıcılık yaptığını söylüyor” denildi.

Rus hackerların Türk hackerlarla ortak çalıştığı ve çalınan kişisel ve finansal verileri kullandığı, hackerların izlerini silmek için cloaking (perdeyle gizlenme) olarak da bilinen tekniği kullandığını belirtildi.

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Gazeteye konuşan ve Rusların en çok tercih ettiği şehirlerden biri olan Antalya’da yaşayan bir yetkili, “Bir yıldan kısa bir sürede şikayet ve vaka sayıları çok arttı” dedi. Bir diğer Türk yetkili ise, “Bu yeni oluşan çeteler, Türklere saldırmıyor çünkü yerel polis ve kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekmek istemiyorlar” dedi.

Kişisel veriler satılıyor

Financial Times’a konuşan bir siber güvenlik uzmanı, Telegram üzerinden hackerların bazı gruplar oluşturduğunu ve kişisel verileri 50 dolara sattığını belirtti. Rusların Türk hackerlara sattığı bu verileri, Türk hackerların ise özellikle Almanya’daki hackerlara daha yüksek meblağlara sattığı da aktarıldı.

Telegram’daki gruplarda Rusların kripto paraları Türk Lirası’na çevirmek için kullandığı yöntemlerden, Türkiye’den konut alarak Türk vatandaşı olmak için hazırlanan rehberlerin de paylaşıldığı aktarıldı.