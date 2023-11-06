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Ekonomi Türkiye'ye İspanya'dan çok kötü haber! Fark attılar
Ekonomi

Türkiye'ye İspanya'dan çok kötü haber! Fark attılar

Yeniakit Publisher
2023-11-06 07:50:00 - 2023-11-06 07:54:05
Türkiye'ye İspanya'dan çok kötü haber! Fark attılar

İspanya ve Türkiye’nin 2023 yılı turizm gelirleri 2022 yılını % 20 dolayında aşarak gelişmeye devam ederken İspanyollar adeta fark attı.

İspanya ve Türkiye’nin 2023 yılı turizm gelirleri 2022 yılını % 20 dolayında aşarak gelişmeye devam etti. 9 aylık dönemde, Türkiye 7 milyar Dolar ve İspanya da 14 milyar Avroya yakın gelişim gösterdi.

İspanya ve Türkiye’nin turizm geliri

TÜİK, Turizm İstatistiklerini açıkladı. Turizm Databank’ın hesaplamasına göre, 2023 yılı dokuz aylık dönemde, Türkiye’nin turizm geliri % 20 artarak 42 milyar Dolara ulaştı. Gelirler 2022 yılında 35 milyardı.

Diğer yandan, 2023 yılı dokuz aylık dönemde, İspanya’nın turizm geliri % 19 artarak 83,7 milyar Avroya ulaştı. Gelirler, 2022 yılında 70 milyar Avro idi.

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