Türkiye'ye ilk kar yağdı! Kısa sürede beyaza bürüdü
Türkiye'ye ilk kar yağdı. Sivas'ın Gürün ilçesinde etkisini gösteren kar, nedeniyle karayolunu beyaza büründü.09 Ekim 2018 Salı 20:18
Malatya- Sivas karayolu Gürün ilçesi Ziyarettepe mevkinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış yerini bir süre sonra kar yağışına bıraktı.
Mevsimin ilk karı karayolunu kısa sürede beyaza bürüdü.
Sürücüler hazırlıksız yakalandı
Kar yağışına sürücüler hazırlıksız yakalandı. Ekim ayında yağan karı sürücüler şaşkınlıkla karşıladı.
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