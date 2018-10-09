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Türkiye'ye ilk kar yağdı! Kısa sürede beyaza bürüdü

Türkiye'ye ilk kar yağdı. Sivas'ın Gürün ilçesinde etkisini gösteren kar, nedeniyle karayolunu beyaza büründü.

09 Ekim 2018 Salı 20:18
Türkiye'ye ilk kar yağdı! Kısa sürede beyaza bürüdü

Malatya- Sivas karayolu Gürün ilçesi Ziyarettepe mevkinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış yerini bir süre sonra kar yağışına bıraktı.

Mevsimin ilk karı karayolunu kısa sürede beyaza bürüdü.

Sürücüler hazırlıksız yakalandı

Kar yağışına sürücüler hazırlıksız yakalandı. Ekim ayında yağan karı sürücüler şaşkınlıkla karşıladı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 20:18
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