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Gündem Türkiye'ye günler öncesinden ilk defa Yeni Akit duyurmuştu: ABD'de beklenen darbe girişimi yaşandı!
Gündem

Türkiye'ye günler öncesinden ilk defa Yeni Akit duyurmuştu: ABD'de beklenen darbe girişimi yaşandı!

Türkiye ile birlikte dünyanın hayretle seyrettiği ve Pensilvanya Valisi tarafından da 'Bu bir darbe girişimidir' denilerek kabul edilen Trump'ın darbe planını Türkiye'ye günler öncesinden ilk kez Yeni Akit duyurmuştu.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 00:52:00 - 2021-01-07 00:52:52
Türkiye'ye günler öncesinden ilk defa Yeni Akit duyurmuştu: ABD'de beklenen darbe girişimi yaşandı!

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 4 saat önce Washington'da 'Çalmayı durdur' adlı bir miting düzenledi. Başkan Trump'ın gerginlik dolu konuşmasının ardından kendi taraftarları başkent Washington'da kongre binasına yürüdü. Trump yanlıları burada polisin biber gazlı müdahalesi ile karşılaştı.

Çatışma çıktı, kan aktı

Kongre binasına girmekte direnen Trump yanlıları ile polis arasında çatışma çıktı. Yaşanan olaylarda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Karışıklık sebebi ile oturuma ara verilirken Mike Pence bina dışına çıkarıldı. Kameralar karşısına geçen Joe Biden ise Trump'a 'Demokrasiyi çiğneme' çağrısı yaptı.

Yeni Akit darbe planını günler öncesinden duyurmuştu

Türkiye saati ile 20:00'dan sonra başlayan olaylarla ilgili açıklama yapan Pensilvanya Valisi ise 'Bu bir darbe girişimidir' dedi. ABD'de birkaç saatir yaşanan olayları Yeni Akit günler öncesinden 'Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi' başlıklı haber ile Türkiye'ye duyurmuştu.

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