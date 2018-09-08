THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Türkiye'ye gol atmıştı... Doping skandalı!

Türkiye karşısında Rusya'nın ilk golünü atan Denis Cheryshev'in dopingli olduğu ortaya çıktı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 20:58
Türkiye'ye gol atmıştı... Doping skandalı!

Rusya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Denis Cheryshev hakkında flaş gelişmeler yaşandı! Türkiye maçında Rusya'nın ilk golünü atan Rus futbolcunun Dünya Kupası öncesi doping yaptığı belirtildi.

BABASINDAN DOPİNG İTİRAFI

Rus futbolcunun babası Dmitry, 2018 Dünya Kupası öncesinde oğlunun doping yaptığını itiraf etti. Denis Cheryshev'in babası, İngiliz basınına konuşurken ''Oğlum, gelişim hormonu kullandı.'' dedi.

''SORUŞTURMAYI BİRLİKTE YÜRÜTÜYORUZ''

Rusya Anti-Doing Ajansı ise, konu hakkında incelemede bulunacağını açıkladı. Ajansın Genel Direktörü Margarita Pakhnotskaya, soruşturma yaptıklarını doğrularken ''Uluslararası Doping ile Mücadele Ajansı ile birlikte soruşturma yapıyoruz.'' sözlerini kullandı.

DÜNYA KUPASI'NIN YILDIZLARINDANDI

Dünya Kupası'nda da başarılı Rusya forması ile başarılı bir performans ortaya koyan Denis Cheryshev, yaz transfer döneminde de Villareal'den Valencia'ya kiralanmıştı.

27 yaşındaki futbolcu, doping yaptığının doğrulanması halinde ciddi bir ceza ile karşı karşıya kalacak. (Sporx)

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 20:58
  1. MİLLİ TAKIMLAR Haberleri
  2. MİLLİ TAKIMLAR

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tıbbiyeli hafızların başarı hikayesi
    1. Tıbbiyeli hafızların başarı hikayesi
    2. Sakarya'da sivil polis aracına TIR..
    3. Kılıçdaroğlu'nu protesto eden partili..
    4. MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!..
    5. Elazığ'da Maraş dondurması festivali
    6. Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 kişi..
    7. Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan..
    8. Devlet eski Bakanı Reşat Doğru İYİ..
    9. Müzedeki 40 bin dolar tutarındaki..
    10. Filistin'den ABD'ye tepki: Tehlikeli..
    11. Erdoğan'ın Tahran Zirvesi'ndeki..
    12. Mısır 75 kişiye idam cezası verdi!
    13. Türkiye'ye gol atmıştı... Doping..
    14. Nevşin Mengü gündeme gelmek için..
    15. Trump'tan 'Apple' açıklaması:..
    16. Zırhlı personel taşıyıcılar sınıra..
    17. BDDK'dan bir düzenleme daha
    18. Meteoroloji'den sağanak uyarısı
    19. İsmail Faruk Aksu'nun yeni görevi ne..
    20. Türkiye, Rusya ve İran arasındaki..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?