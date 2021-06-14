Türkiye'ye girmeye çalışan teröristler enselendi
Türkiye sınırında hudut birlikleri tarafından yakalanan 10 şahsın, 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Türkiye sınırında hudut birlikleri tarafından yakalanan 10 şahıstan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.