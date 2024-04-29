Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı
Şanlıurfa'da, Suriye sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.
Gündem
"Fetö ile, PKK ile ABD ile hesaplaşmak için oy ve yetki istiyorum" demek yerine Tayyip Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum bana Allah rızası için oy verin” dedi. İşte Erdoğan’ın cevabı
ÖNE ÇIKAN VİDEO