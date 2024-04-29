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Yerel Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı
Yerel

Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-29 13:44:00 -
Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı

Şanlıurfa'da, Suriye sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

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