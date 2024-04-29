Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı

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"Fetö ile, PKK ile ABD ile hesaplaşmak için oy ve yetki istiyorum" demek yerine Tayyip Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum bana Allah rızası için oy verin” dedi. İşte Erdoğan’ın cevabı

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