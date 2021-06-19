Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi yakayı ele verdi!
Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe'deki Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi." bilgisi verildi.