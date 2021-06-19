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Gündem Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi yakayı ele verdi!
Gündem

Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi yakayı ele verdi!

Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 19:13:00 - 2021-06-19 22:32:27
Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi yakayı ele verdi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe'deki Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi." bilgisi verildi.

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