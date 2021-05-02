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Yaşam Türkiye'ye girişte PCR testi zorunlu mu?
Yaşam

Türkiye'ye girişte PCR testi zorunlu mu?

Hangi ülkelerden Türkiye girişte PCR testi zorunlu değil? Bazı ülkelerden Türkiye'ye gelecek olan yolculardan 15 Mayıs'tan itibaren PCR testi istenmeyecek. Peki, hangi ülkelerden gelişte PCR testi şart değil?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 14:45:00 -
Türkiye'ye girişte PCR testi zorunlu mu?

15 Mayıs’tan itibaren bazı ülkelerden Türkiye’ye gelen yolculardan PCR testi istenmeyecek. Peki, hangi ülkelerden Türkiye’ye PCR testi istenmeden giriş yapılabilir?

Türkiye'ye girişte PCR testi zorunlu mu?

Türk Hava Yollarının (THY) internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kurallar kapsamında, Türkiye'ye gerçekleştirilecek seyahatler için bazı kuralların uygulandığı belirtildi.

Bu kurallarından birinin de PCR testi zorunluluğu olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

30 Aralık 2020 itibariyle, Türkiye'ye gelen 6 yaş ve üzeri yolcuların (denizci, transit yolcu hariç) planlanan kalkış saatinden önceki 72 saat içerisinde numune vererek alacakları negatif PCR test (nükleik asit testi olmalıdır) belgelerini uçuştan önce ibraz etmeleri gerekmektedir. 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir.

 

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