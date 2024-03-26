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Gündem Türkiye’ye giriş yapan o isim yakalandı: PKK’dan, seçimler için alçak plan
Gündem

Türkiye’ye giriş yapan o isim yakalandı: PKK’dan, seçimler için alçak plan

Yeniakit Publisher
2024-03-26 13:01:00 -
Türkiye’ye giriş yapan o isim yakalandı: PKK’dan, seçimler için alçak plan

ŞIRNAK Seçimlere müdahale için gönderilen terörist Şırnak’ta yakalandı

 


Şırnak’ta jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan aranan ve Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Dorşin Botan kod adlı Ç.G. yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, Ç.G.’nin terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS’nin faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek için görevlendirildiği belirtildi.

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