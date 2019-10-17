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Türkiye'ye gelen Mike Pence'in dikkat çeken yüz ifadesi

Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere Türkiye'yegelen Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, uçaktan inerken moralsiz ve gergin hali dikkatlerden kaçmadı.

17 Ekim 2019 Perşembe 15:12
Türkiye'ye gelen Mike Pence'in dikkat çeken yüz ifadesi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye’ye geldi. Pence ve beraberindeki heyeti Ankara’ya getiren uçak 13.15’te Esenboğa Havalimanı’na indi. Pence'i havalimanında yetkililer karşıladı.

Pence ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dün Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmeler yapmıştı.

Barış Pınarı Harekatı'na şiddetle karşı çıkan ABD günlerdir ateşkes teklifi ve terör örgütü YPG ile "masaya otur" çağrısı yapıyor. Bilindiği üzere Suriye politikası nedeniyle Demokratlar ve basın tarafından hedef tahtasına konulan Trump ekibi zor günler geçiriyor.

Gergin, düşünceli, asık suratlı Pence

Türkiye ile büyük bir kriz yaşayan ABD'nin, Pence aracılığıyla Ankara'ya ne diyeceği merak konusu oldu. Pence'in uçaktan inerkenki yüz hali, iki ülke arasındaki gergin ilişkileri yansıtıyor gibiydi. Düşünceli ve suratı asık olan Pence, arabasına binene kadar ciddiyetini hiç bozmadı.

YPG ile müzakere çağrısı

Pence  gelmeden önce Twitter mesajında, Ankara'ya "Başkan Trump'ın talimatıyla, Türkiye'ye işgali durdurma, hemen ateşkes ilan etme ve bölgede barış ile istikrarı yeniden tesis için müzakerelere başlama çağrısı yapmak üzere" geldiğini söylemişti.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 15:12
  1. Ankara
  2. Mike Pence
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Suriye
  6. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  7. Robert O'Brien
  8. Mevlüt Çavuşoğlu
  9. Hulusi Akar
  10. İbrahim Kalın

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