0553 313 94 23

Türkiye'ye flaş çağrı: Münbiç'i kurtarın

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini duyurarak TSK'ya çağrı yaptı. Aşiretler tarafından yapılan açıklamada, "Münbiç ilçesinin kurtarılmasını istiyoruz" denildi.

20 Ekim 2019 Pazar 18:52
Türkiye'ye flaş çağrı: Münbiç'i kurtarın

Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde toplanan Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, "Münbiç ilçesinin kurtarılmasını" istedi

Toprakları, terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek, harekat kapsamında Halep ilinin "Münbiç ilçesinin de kurtarılması" çağrısında bulundu.

Merkezi Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bulunan Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Münbiç ilçesi için toplandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verilen toplantıda, 2016'dan bu yana YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen ve son günlerde Beşşar Esed rejimi güçlerinin de girdiği Münbiç ilçesinin, askeri muhaliflerin kontrolüne girmesi çağrısı yapıldı.

Toplantıya, Münbiçli aşiretler temsilcilerinin yanı sıra Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanları da katıldı.

"Münbiç ve Aynularab'ı fethedeceğiz"

Meclis üyesi Ebu Ali Succo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Münbiçli kardeşlerimiz, ilçelerinin kurtarılması çağrısı yapılması için bugün burada bir toplantı düzenlememizi istedi." dedi.

Succo, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgeyi terörden temizleyeceğine işaret ederek, "Biz, Suriye'nin toplumsal dokusunun bir parçasıyız. Kurtarılan bölgelere girmeye hazırız. Biz, bu toprakların sahibiyiz. Münbiç'i inşa etmek istiyoruz. Allah'ın izniyle Münbiç ve Aynularab'ı fethedeceğiz. Bütün Suriye'yi özgürleştireceğiz." diye konuştu.

Meclis üyesi Cemal Hudayr, topraklarının YPG/PKK işgali altında olduğunu belirterek, topraklarını terörden kurtaracaklarını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 18:52
  1. Ordu
  2. TSK
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Münbiç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boluspor Giresunspor maçı kaç kaç bitti?
    1. Boluspor Giresunspor maçı kaç kaç bitti?
    2. Erdoğan'dan dünyaya net mesaj:..
    3. Denizlispor Fenerbahçe maçı canlı takip
    4. Türkiye'ye flaş çağrı: Münbiç'i kurtarın
    5. Gri listedeki 2 terörist teslim oldu
    6. Erdoğan’dan Boydak Holding’in adını..
    7. Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı kaç..
    8. En yakınındaki isim açıkladı: Abdullah..
    9. Kifla nedir? Bulgaristan usulü kifla..
    10. Erdoğan: Türkiye'de üretmek istediler..
    11. 28 Ekim tatil olacak mı?
    12. Nusaybinli vatandaştan terör..
    13. Ahmet Nur Çebi kimdir?
    14. Esed rejimine bağlı televizyon..
    15. Galatasaray Real Madrid maçının hakemi..
    16. Isırgan otu çorbası nasıl yapılır?..
    17. Prens Selman'dan yeninden Manchester..
    18. Isırgan otunun faydaları nelerdir?..
    19. Mormiks nedir? Mor ekmeğin faydası..
    20. Keçiörengücü Balıkesirspor maçı kaç..
    21. Türkiye-Pakistan tatbikatı üzerinden..
    22. Donald Trump'tan yeni açıklama!
    23. YPG arması ile harekete geçtiler
    24. EYT'de son durum ne? EYT ne zaman..
    25. Kayserispor Kasımpaşa maçı kaç kaç..
    26. Muş'ta sel: 3 yaralı
    27. Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman,..
    28. Şener'den Kaftancıoğlu'na Barış Pınarı..
    29. Azerbaycan'ın Kahraman Komutanı..
    30. HDP'liler, 'evlenmemek için kaçtı'..
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!
    Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2019
    Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup eden Trabzonspor maç fazlasıyla zirvede
    Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup eden Trabzonspor maç fazlasıyla zirvede
    Sinir krizi geçirdiler... Feci şekilde can verdi
    Sinir krizi geçirdiler... Feci şekilde can verdi