  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Erdoğan’ın “yalan konuşuyorsun” dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not

Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor

Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu

Cüneyt Özdemir CHP içindeki akademik çeteye dikkat çekti! “FETÖ mü bunları kucağında bunlar mı FETÖ'nün kucağında"

Tekzip bülteni yine rezil oldu! Sözcü’den ‘yalan yazdık’ itirafı

Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 kişi gözaltında, 335 milyon liraya el konuldu

Fondaş medyaya ibret olacak haber! Gel gel ABD’deki basın özgülüğüne gel

Bangladeş güne bombalarla uyandı!

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalar atıldı! 1,1 milyar Euroluk yeni yatırım

Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin istikbalidir
Teknoloji Türkiye'ye Eurofighter vermeye hazırlanan Katar'dan olay karar: Siparişi iptal ettiler
Teknoloji

Türkiye'ye Eurofighter vermeye hazırlanan Katar'dan olay karar: Siparişi iptal ettiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye'ye Eurofighter vermeye hazırlanan Katar'dan olay karar: Siparişi iptal ettiler

Türkiye'nin ikinci el az kullanılmış Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını alacağı dost ülke Katar'dan flaş bir hamle geldi.

Orta Doğu'daki yaşananlardan sonra bölgede savaş çanları çalmaya başladı. Katar ise bölgede yaşanan kaos sonrası savaş uçağı envanterini geliştirmek için harekete geçti. Avrupa'da konsorsiyum tarafından geliştirilen Eurofighter Typhoon savaş uçağını radarına alan Körfez ülkesi yakın zamanda pazarlık masasına oturacak.

 

Arap basınında yer alan habere göre; Katar yönetiminin İsrail'in saldırgan tutumlarına karşı savaş uçağı envanterini güçlendirmek için ABD'den F-35 savaş uçağı almak yerine bu siparişleri iptal ederek Eurofighter Typhoon savaş uçağına yöneldi. Eurofighter Typhoon savaş uçağı konsorsiyumuyla görüşmelere başlamak için hazırlık yapan Doha yönetiminin 35 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağını envanterine katmak için yoğun mesai harcayacağı belirtildi. Haberde, ayrıca maliyete dair ise bilgi verilmedi.

Öte yandan Katar'ın Eurofighter savaş uçaklarını 2026 yılının son çeyreğine kadar filosuna katacağı belirtildi. Ayrıca Katar'ın Eurofighter savaş uçağı satışında aksilik olması halinde Türkiye'den KAAN savaş uçağına yönelebileceği de haberde vurgulandı.

Kaynak: Star Gazetesi

Türkiye'nin Eurofighter hamlesine karşılık verdiler: Rafale savaş uçakları alacaklar
Türkiye'nin Eurofighter hamlesine karşılık verdiler: Rafale savaş uçakları alacaklar

Teknoloji-Bilişim

Türkiye'nin Eurofighter hamlesine karşılık verdiler: Rafale savaş uçakları alacaklar

'F-35'in 4 katı' deniyordu! Türkiye Eurofighter savaş uçaklarına fazla ödeme mi yapacak?
'F-35'in 4 katı' deniyordu! Türkiye Eurofighter savaş uçaklarına fazla ödeme mi yapacak?

Teknoloji-Bilişim

'F-35'in 4 katı' deniyordu! Türkiye Eurofighter savaş uçaklarına fazla ödeme mi yapacak?

Geostratigika: Sanılanın aksine Türkiye Eurofighter'ları ucuza aldı
Geostratigika: Sanılanın aksine Türkiye Eurofighter'ları ucuza aldı

Teknoloji-Bilişim

Geostratigika: Sanılanın aksine Türkiye Eurofighter'ları ucuza aldı

Eurofighter satışı sonrası Türkiye’de kritik hamle! Güçlerine güç katmak için TUSAŞ’la anlaşma imzaladılar
Eurofighter satışı sonrası Türkiye’de kritik hamle! Güçlerine güç katmak için TUSAŞ’la anlaşma imzaladılar

Gündem

Eurofighter satışı sonrası Türkiye’de kritik hamle! Güçlerine güç katmak için TUSAŞ’la anlaşma imzaladılar

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı
Siyaset

Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı

AK Parti İstanbul’da 3 ilçe başkanını görevden aldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Zemin sıvılaşması vardı, iyileştirme ya..
Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Dünya

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk" ifadeleri kullanıldı.

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…
Gündem

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde İhsan Aktaş yönetimindeki GENAR araştırma şirketinin ekim ayı anket sonuçlarını değerlend..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23