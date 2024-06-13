Türkiye'ye duyurdu: Goodyear İzmit fabrikasında şalterler indi, üretimi durdurdu! Resmen çakıldı

Goodyear İzmit fabrikasında 1 Haziran itibariyle üretim durdu. 1 Temmuz’da iş başı yapacak olan işçiler yıllık izne çıkartıldı. Fabrikada üretimin sipariş olmaması nedeniyle üretimin azaldığı ve bu nedenle işverenin durma kararı aldığı belirtildi. Nisan ayında duruşu Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildiren fabrika, yıllık izni yetmeyen işçilerin gelecek yılki izinlerini de kullandırdı.

SANAYİKocaelinin dev fabrikası GoodYear üretimi durdurdu!

Kocaeli’nin dev fabrikası 430 işçi üretim olmaması gerekçesi ile işveren tarafından bir aylık izne çıkartıldı.

Goodyear İzmit fabrikasında 1 Haziran itibariyle üretim durdu. 1 Temmuz’da iş başı yapacak olan işçiler yıllık izne çıkartıldı. Fabrikada üretimin sipariş olmaması nedeniyle üretimin azaldığı ve bu nedenle işverenin durma kararı aldığı belirtildi. Nisan ayında duruşu Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildiren fabrika, yıllık izni yetmeyen işçilerin gelecek yılki izinlerini de kullandırdı.

İŞÇİLER İZNE ÇIKARILDI

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Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikada çalışan 430 işçi işveren tarafından üretim olmaması ve yıllık bakım gerekçesi ile izne çıkartıldı. Fabrikada çalışan işçilerden yıllık izni 20 gün olanlar gelecek yıldan 6 gün izin kullanırken, 20 günün üzerinde olanlar ise sadece bu yıllın yıllık izinleri kullandırılarak izne çıkartıldı. Fabrikada üretimin az olması son bir yıldır sipariş azlığından kaynaklandığı belirtildi. Sipariş olmaması nedeniyle fabrika bir ay gibi uzun bir süre duruşa geçti.