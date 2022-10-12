"Türkiye'ye dönmem" diyen zat lafını yedi... Turhan Çömez İP'e sarıldı

Bir dönem AK Parti'den milletvekili olan ve geçtiğimiz yıllarda gittiği yurt dışında "Erdoğan iktidardan gitmeden Türkiye'ye dönmem" diyen Turhan Çömez, İYİ Parti'ye katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtı söylemleri sayesinde muhalefet medyasında kendine yer bulan Çömez ödülünü kaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısının başında Çömez'e rozetini taktı. Yurt dışında geçirdiği yılları "sürgün hayatı" olarak nitelendiren Çömez, şunları söyledi:

"Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracak, bu aziz millete hak ettiği refahı, huzuru, güveni yaşatacak olan bu muhteşem kadro ve lideriyle omuz omuza mücadele etmekten onur duyacağım. Güveniniz, dostluğunuz ve nazik davetiniz için teşekkür ediyorum."