Türkiye’ye dolar yağıyor! İşte yılın ilk çeyreğinde gelen yatırım

2023 yılının ilk çeyrek UDY verilerine göre, Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ilk 5 ülke sırasıyla Hollanda, Fransa, Almanya, İrlanda ve Luxemburg oldu. Sektörel kırılıma bakıldığında ise, aynı dönemde, imalat sanayi yüzde 57’lik pay ile en fazla UDY çeken sektör olurken, toptan/perakende ticaret yüzde 24 ile ikinci, finans ve sigorta faaliyetleri ise yüzde 4’lük pay ile üçüncü sırada yer aldı.

“Yatırımlar Türkiye’nin uluslararası yatırımcıların gözdesi olmaya devam ettiğini gösteriyor”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu UDY rakamlarıyla ilgili değerlendirmesinde, “2023 yılı ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış gösterdi ve son 12 aylık kümülatif tutar 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, dünya genelinde yaşanan durgunluğa rağmen, Türkiye’nin yatırım ortamının, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlar sayesinde, uluslararası yatırımcıların gözdesi olmaya devam ettiğinin göstergesidir. OECD’nin Nisan 2023’te yayınladığı rapora göre dünyada UDY hareketleri 2022 yılında yüzde 24 oranında düşüş gösterdi. Hatırlanacağı üzere 2022 yılında Türkiye 13 milyar dolar yatırım çekerken düşüş yüzde 6 ile sınırlı kalmıştı. Aynı raporda dünya geneli için finansal koşullarda sıkılaşma, jeopolitik riskler ve küresel resesyon tehditlerinin devamı öngörülerinde bulunuldu. Böyle bir ortamda elde ettiğimiz bu rakamlar, Türkiye özelinde pozitif trendin devam ettiğini göstermektedir. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşkanımız Togg Teknoloji Kampüsünde batarya geliştirme ve üretim tesisinin temelini attı, önemli satın alma birleşme işlemleri duyuruldu, Ar-Ge ve mühendislik alanında yatırımlar açıklandı. Tüm bu gelişmeler uluslararsı yatırımcıların ülkemize olan güveninin devam ettiğinin açık bir göstergesidir. Her zaman vurguladığımız gibi, Türkiye tüm yatırımcılar için bölgesel bir merkez haline geldi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, Türkiye Yüzyılında, bu konumunu güçlendirerek sürdürmeye devam edecek” şeklinde konuştu.