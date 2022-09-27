Türkiye'ye dolar yağacak! Müthiş hamle

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği, 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde ihracatını yüzde 64 artışla 687 milyon dolara çıkardı.



25 Eylül 2021 tarihinden 24 Eylül 2022 tarihine kadar olan bir yıllık dönemde da hububat bakliyat yağlı tohumlar ihracatı Ege’de yüzde 70 artarak 981 milyon dolara ulaştı. 2022 yılının ilk ayından beri sektörün istikrarlı bir şekilde başarı gösterdiğini vurgulayan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, şöyle konuştu:

“Ocak ve Şubat aylarında yüzde 60’ın üzerinde ihracat artışları yaşarken, son dönemde yüzde 200’lere varan rekorlara şahit olduk. İlk çeyrekte 1 milyar doları aşacağımızın sinyallerini vermiştik. Eylül ayında da rekor kırmaya devam ediyoruz, 20 günlük dönemde ihracatımızı yüzde 115 artırma başarısı gösterdik. 5-8 Ekim 2022 tarihlerinde de Bodrum’da Avrupa Baharat Birliği Genel Kurulu’na ev sahipliği yapacağız. Avrupa’da baharat sektörüne yön veren 250 iş insanını ağırlayacağız. Kurulacak iş ilişkilerinin ihracat rakamlarımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz.”