Türkiye'ye "doğalgaz" övgüsü: Artık kimseye ihtiyacı yok

Ürdünlü Enerji Uzmanı Mübarek et-Tahravi, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulmasından övgüyle bahsetti. Tahravi, Türkiye'nin keşfettiği doğal gaz miktarının az olmadığını tam tersine diğer ülkeleri korkutacak boyutta olduğunu söyledi.

Karadeniz'deki keşfin Türkiye'nin gücünü büyük ölçüde artıracağını belirten Tahravi, "Türkiye'nin tarihindeki bu en büyük doğal gaz keşfi, onun artık kimseye ihtiyacı olmadığı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"Ben bir Türk yetkili olsaydım, bu keşfin duyurulduğu günü bayram ilan ederdim" diyen Tahravi, Türkiye'nin enerji alanında ileride daha büyük keşifler yapacağını ifade etti.