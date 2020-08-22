  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'ye "doğalgaz" övgüsü: Artık kimseye ihtiyacı yok
Gündem

Türkiye'ye "doğalgaz" övgüsü: Artık kimseye ihtiyacı yok

Ürdünlü Enerji Uzmanı Mübarek et-Tahravi, Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinden sonra artık kimseye ihtiyacı olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 20:46:00 -
Türkiye'ye "doğalgaz" övgüsü: Artık kimseye ihtiyacı yok

Ürdünlü Enerji Uzmanı Mübarek et-Tahravi, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulmasından övgüyle bahsetti. Tahravi, Türkiye'nin keşfettiği doğal gaz miktarının az olmadığını tam tersine diğer ülkeleri korkutacak boyutta olduğunu söyledi.

Karadeniz'deki keşfin Türkiye'nin gücünü büyük ölçüde artıracağını belirten Tahravi, "Türkiye'nin tarihindeki bu en büyük doğal gaz keşfi, onun artık kimseye ihtiyacı olmadığı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"Ben bir Türk yetkili olsaydım, bu keşfin duyurulduğu günü bayram ilan ederdim" diyen Tahravi, Türkiye'nin enerji alanında ileride daha büyük keşifler yapacağını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karadeniz’de bulunan doğal gazı kimin çıkaracağı belli oldu
Gündem

Karadeniz’de bulunan doğal gazı kimin çıkaracağı belli oldu

Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gazı çıkaracak firma belli oldu. Doğal gazın yerli imkanlarla mı yoksa yabancı ortaklarla ..
Ne altın, ne dolar yatırımcıların yeni gözdesi!
Ekonomi

Ne altın, ne dolar yatırımcıların yeni gözdesi!

Son zamanlarda altın ve dolar fiyatlarının artması yatırımcıların dikkatini çekmişti. Ama arka planda sessiz sedasız değer kazanan ‘gümüş’ y..
Ne altın ne dolar ne de gümüş! Satan bin pişman... Para basıyor
Ekonomi

Ne altın ne dolar ne de gümüş! Satan bin pişman... Para basıyor

Son dönemlerde el yakan ikinci el otomobil fiyatları, artmaya devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Adana Oto Alım Satım Komisyoncular..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı