Türkiye’ye dev yatırımın detayları belli oldu! 1.6 milyar dolar geliyor

Ulubaş, Skywell'in Türkiye'deki yatırım planlarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Skywell'in Türkiye'de elektrikli otomobil üretmeye hazırlandığını dile getiren Ulubaş, iki yıldır süren yoğun görüşme ve çalışmalar sonucunda bu noktaya gelindiğini söyledi.

Markanın gelecek beş yıl içerisinde Avrupa için 7 model satışa sunacağını belirten Ulubaş, "Bu 7 modelle birlikte 2 modelin Türkiye'de üretimi konusunda bayağı yol aldık. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi aracılığıyla götürüyoruz süreci zaten. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla birlikte devam ettiriyoruz. Teşvik paketi için görüşmelerimiz devam ediyor. Aralık ayı sonuna kadar da başvuru yapmayı planlıyoruz. Şu anda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın istediği yatırım fizibilitesini tamamlanmak üzereyiz. Bunun akabinde yatırıma başlayacağız." ifadelerini kullandı.

-"İlk çeyrek sonu itibarıyla kazmayı vurmuş olacağız"

150 bin üretim kapasiteli fabrikanın inşası, batarya yatırımı ve AR-GE olmak üzere toplam 1,6 milyar dolarlık bir yatırım planlandığını bildiren Ulubaş, "Fabrikanın hangi ilde olacağı konusunda da bayağı yol aldık. Marmara Bölgesi'ne ağırlık verdik. Sakarya, İzmit ve Yalova tarafında görüşmelerimiz devam ediyor. Yine buradaki süreci de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'yle yürütüyoruz. Eğer Bakanlık onay verirse ilk çeyrek sonu itibarıyla kazmayı vurmuş olacağız." dedi.

-"Skywell ET5'in yeni versiyonu da Türkiye'de üretilecek"

Mahmut Ulubaş, Türkiye'de üretilecek araçlardan birinin B-SUV segmentinde olacağını ifade ederek, "Bu aracın platformu Çin'den gelecek, tasarımı ve geliştirilmesi Türkiye'de olacak. Bununla alakalı Bilişim Vadisi'nde konuşlanıyoruz. En yakın zamanda Bilişim Vadisi'nde AR-GE çalışmalarına başlayacağız. Diğer araç da D-SUV olacak yani mevcut Skywell ET5'in yeni versiyonu Türkiye'de üretilecek." diye konuştu.

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"Üretimi yüzde 52 yerlilikle yapacağız"

Skywell'in globalde Avrupa'ya açılma planları olduğunu ve Türkiye'de kurulması planlan fabrikada ana hedef pazarın Avrupa olarak düşünüldüğünü belirten Ulubaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa'daki yüzde 10'luk gümrük vergisinin yüzde 20 civarına çıkacağını öngörüyoruz. Bunu da Skywell tarafına bildirdik. Bu şekilde yatırım sürecini belli bir noktaya kadar getirdik. Avrupa, burada ana hedef pazar aslında ama Türkiye'de bunun içerisinde yer alacak. Yani hedefimiz ihracat burada. Sadece otomotiv tarafında değil, aynı zamanda batarya ve aracın yazılım tarafında da servisler dediğimiz, abonelik hizmetleri dediğimiz hizmetleri de Türkiye üzerinden Avrupa'ya sunmuş olacağız. Yan sanayi de Türkiye'de olacak. Üretimi yüzde 52 yerlilikle yapacağız. Tedarik zincirini kademeli yerleştirerek Türkiye üzerinden konumlandıracağız. Bununla alakalı yerleştirme planını da Bakanlığa sunacağız."