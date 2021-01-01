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Teknoloji Türkiye’ye değer kattı
Teknoloji

Türkiye’ye değer kattı

‘Türkiye’ye Değer’ anlayışıyla projeler üreten Türk Telekom, 2020’de de binlerce insanın hayatına dokundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 13:28:00 -
Türkiye’ye değer kattı

İnternet ve e-ticaret eğitimi verdiği kadınların kariyer yolculuğuna, görme engelli bireylerin kitaplara ve sanat eserlerine ulaşmasına, amatör sporculara destek oldu, arama kurtarma ekibi TTAKE ile afet zamanlarında hayat kurtardı.

Pandemide 'günışığı' oldu

Türk Telekom’un, ‘Herkes için erişilebilir iletişim’ prensibiyle hayata geçirdiği, ‘Telefon Kütüphanesi’ uygulaması 10 bin aktif görme engelli kullanıcıya ulaştı. 250’den fazlası çocuk kitabı olmak üzere 2 bine yakın kitap ve dünyaca ünlü 20 tabloya sesli erişmeyi olanaklı kılan uygulamaya, 2020’de ilaç barkodu okuma özelliği eklendi. Bu sayede, görme engelliler, 6 binden fazla ilacın kullanma talimatına dair bilgilere sesli olarak kolayca erişebiliyor. Türk Telekom’un az gören çocukların kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayan Günışığı projesi ise 2020’nin ilk 3 ayında ‘Okulumda Günışığı Seminerleri’ ile 13 binden fazla öğrenciye, yaklaşık 700 öğretmen ve yöneticiye ulaştı. Günışığı Pandemi Dönemi Açık Öğrenim Platformu ile 43 bin aileye eğitim verildi.

Doğal afetlerde de vatandaşın yanında

Türk Telekom’un Türkiye genelinde 11 bölgede yaklaşık 150 gönüllü çalışanından oluşan bir sivil savunma hareketi olan ‘Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE), doğal afetlerde 2020’de de Türkiye’nin umudu oldu. TTAKE, Elazığ Depremi’nden İzmir Depremi’ne, Giresun Yağlıdere’deki selden Çaldağ bölgesindeki sele kadar farklı doğal afetlerde seferber oldu. Ülkemizde sporun gelişmesi için amatör sporlara yıllardır destek olan Türk Telekom, ülkenin dört bir yanında basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi 33 farklı branşta 40 spor kulübünü destekledi.

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