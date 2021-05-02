Türkiye'ye değer katacak

Kurum, şu açıklamalarda bulundu: “Kanal İstanbul’la ilgili süreci Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaştılar. Yazın inşallah Kanal İstanbul’un temellerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız atacaktır. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tüm planlamaları yaptık. Bu planlamalar çerçevesinde gerek çevre düzenlemesi planını gerek 5.000/1.000 ölçekli uygulama imar planlarını onayladık ve askıya çıktık. Biz eser üretiyoruz. İşte eserlerimiz arkamızda duruyor.” Kanal İstanbul’un önemli bir şehircilik projesi olduğuna işaret eden Kurum, şu ifadeleri kullandı: “Bu, İstanbul Boğazımızı kurtarma projesidir. Her türlü detay proje içerisinde düşünülmüş ve buna göre tedbir alınmıştır. Hiçbir şekilde İstanbulumuzda depremi tetiklemeyecektir. Su kaynaklarına zarar vermeyecektir.” Elazığ programı kapsamında Zafran, Sürsürü, Hicret mahallelerinde ve Sivrice ilçesinde yapımı devam eden deprem konutlarını inceleyen Kurum, “Afet konutlarımız bitme aşamasına geldi. Kaliteden hiç bir şekilde ödün vermeden bütün projelerimizi aynı anlayışla yapmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.