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Gündem

Türkiye'ye bir ülkeden daha teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile dün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin çok yönlü ve başarılı geçtiğini belirten Venezuelalı bakan, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için test kitleri, malzeme ve ekipman yardımı için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 07:09:00 - 2020-07-29 07:22:24
Türkiye'ye bir ülkeden daha teşekkür

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bakan Çavuşoğlu'yla görüştüğünü duyurdu.

Çavuşoğlu ile görüntülü görüşme yaptığını aktaran Arreaza, "Çok yönlü politik iş birliğimizi teyit ettik. Birlikte yürüttüğümüz devam eden projeleri ve yeni iş birliği alanlarını gözden geçirdik. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için test kitleri, malzeme ve ekipman yardımı için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Venezuela'ya gönderdiği 15 tondan fazla tıbbi ekipman yardımı, 18 Temmuz'da başkent Caracas'a ulaşmıştı.

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