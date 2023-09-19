Türkiye'ye ambargolu ama ABD’den Yunan savunma şirketine RAM siparişi! Türkiye'den hamle...

Deniz platformlarının hava ve füze saldırılarına karşı korunmasını amaçlayan Rolling Airframe Missile (RAM) Sistemi için Raytheon, INTRACOM DEFENSE şirketine 4.16 milyon dolarlık bir sipariş verdi. Sipariş, RAM sisteminin desteklenmesi ve idamesi için elektronik modüllerin üretimini kapsıyor.

1992 yılında hizmete giren RAM Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, 11 ülke donanmasında 160’tan fazla gemi üzerinde hizmet veriyor. Hücumbotlardan uçak gemilerine kadar her türlü tonajda platformu; seyir füzelerine, helikopterlere, insansız hava araçlarına ve küçük deniz hedeflerine karşı koruyor.

Pasif RF ve kızılötesi arayıcı başlığa sahip olan RAM; lançerden atıldıktan sonra üzerindeki pasif RF arayıcı başlık ile yaklaşan gemisavar füzenin, radar arayıcı başlığından yayılan RF dalgaları tespit ediyor.

RF dalgalara yöneldikten sonra ise terminal aşamada üstündeki kızılötesi arayıcı başlık ile hedefine güdümlenip önlemeyi gerçekleştiriyor. Çift modlu güdüm sistemiyle beraber RAM füzesi maksimum 10 kilometre menzilde %95 başarı yüzdesine ulaşmakta.

Türkiye’ye ambargo

RAM yakın hava savunma sistemini Türk Donanması’da kullanmakta. Türkiye, MİLGEM ADA Sınıfı Korvetler ile birlikte ilk kez ABD üretimi RIM-116 RAM (Rolling Airframe Missile) Yakın Hava Savunma Sistemi’ni envantere aldı.

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Halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilen dört MİLGEM ADA Sınıfı Korvet, RAM sistemleriyle teçhiz edilmiş durumda. RAM sisteminin lançerleri Almanya’dan tedarik edilirken, füzeler ise ABD’den tedarik ediliyor.

ABD, uzun süredir Türkiye’ye RAM Füzeleri konusunda ambargo uyguluyor.savunmasanayist'e göre: Roketsan tarafından geliştirilme faaliyetleri devam eden LEVENT ile birlikte bu alandaki ambargonun, milli imkanlarla giderilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'den konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.