Türkiye'ye akın ettiler! Sayı yüzde 300 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Mayıs ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308,48 oranında bir artış göstererek 3 milyon 824 bin 555 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Mayıs ayında ülkemize gelen 3.824.555 yabancı ziyaretçinin 37.602 ( %0.98 ) günübirlikçidir.

Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul yüzde 36,67 (1.402.366)

2-Antalya yüzde 29,87 (1.142.522)

3-Edirne yüzde 9,40 (359.483)

4-Muğla yüzde 8,16 (312.086)

5-Artvin yüzde 3,69 (141.028)

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %207,1 artış kaydedilmiştir.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %207,1 artış göstererek 11.301.602 olmuştur.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen 11.301.602 yabancı ziyaretçinin 74.132 (0.66%) günübirlikçidir.

Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul yüzde 46,76 (5.284.714)

2-Antalya yüzde 19,95 (2.254.616)

3-Edirne yüzde 11,72 (1.324.847)

4-Muğla yüzde 3,81 (430.829)

5-Artvin yüzde 3,66 (413.692) "