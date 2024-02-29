Türkiye'ye ait SİHA'lar havalandı! Sınır ötesinde müthiş operasyon

TSK'ya ait SİHA'lar, Suriye'de PKK'lı teröristleri taşıyan 4 aracı aynı gün vurdu. Çok sayıda teröristin imha edildiği öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere yönelik operasyonları sürüyor. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Terör örgütü PKK/YPG'nin yönetim kadrolarını hedef alan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) dün başarılı bir operasyona daha imza attı.

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolü altındaki Derik bölgesinde terör örgütü üyelerinin olduğu 4 aracı SİHA ile vurdu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, en az 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda örgüt yöneticilerinden Muzaffer Muhammed, Cemil Hanna ve Şerbel Naim Saliba Sumi de imha edildi.