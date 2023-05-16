Türkiye'ye acil bir uyarı geldi! Meteoroloji uzmanı ve valilik uyardı: Şimdi İstanbul yarın tüm Türkiye etkilenecek

İstanbul Valiliği, meteorolojik verilere dayanarak bu gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için bu geceden itibaren kuvvetli yağış tahmininde bulunuldu. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi’nde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği bildirildi.

Uyarı yapıldı

İstanbul Valiliği de bu meteorolojik tahminlerin ardından vatandaşları olası kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"Bölgemizde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." (ANKA)

İstanbul'a şimdi acil bir uyarı geldi. Bugün İstanbul yarın tüm Türkiye etkilenecek. Hemen bunu yapmak lazım

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Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den İstanbul'da ikamet eden vatandaşlara yönelik acil bir uyarı geldi. Ökten, "Balkonda Çamaşır varsa toplayın. Kuvvetli yağış geliyor" dedi.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından İstanbul'da ikamet eden vatandaşlara yönelik önemli uyarılarda bulundu.

Ökten günlerden bu yana İstanbul'da sıcak havaların ardından sağanak yağışın etkili olacağını dile getiriyordu. Nitekim Ökten'in dediği oldu ve bugün akşamdan itibaren İstanbul'a sağanak yağış girişi başladı.

ANADOLU YAKASI'NI UYARDI

Ökten aynı zamanda yağışların Anadolu yakasındaki ilçelerimizde daha fazla etkili olacağını da dile getirdi.

Ökten son olarak İstanbul halkına önemli bir uyarı yaparak, "Balkonda Çamaşır varsa toplayın. Kuvvetli yağış geliyor" dedi.



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