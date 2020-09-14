Türkiye'ye 2 km mesafede konuştu: Savaşa hazırlıklı olmalısınız

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim sürerken Antalya Kaş'a 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'nı ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sakellaropulu, "Krizin yaşandığı bir zamanda, Türkiye'nin yanı başındaki bir adaya ziyaretiniz kışkırtıcı bir mesaj değil mi?" sorusuna, "Bir Yunan Cumhurbaşkanı'nın barışçıl bir ziyareti asla provokatif olamaz. Hassas zamanlardan geçiyoruz. Biz diyalogdan yanayız. Yunanistan diyaloğu desteklediğini kanıtlamıştır. Ama tehdit altında bir diyaloğu değil." cevabını verdi.

"Barış istiyorsanız daima savaşa daha hazırlıklı olmalısınız"

Fransa'da alacakları 18 adet savaş uçağı ve 4 yeni fırkateyne ilişkin de konuşan cumhurbaşkanı "Hükümet bu adımların atılması gerektiğine karar verdi" dedi. Yunan Cumhurbaşkanı bu askeri alımların Türkiye mesaj göndermek için mi yapıldığı sorusunu "Sadece Türkiye'ye mesaj göndermek için değil. Barış istiyorsanız daima savaşa daha hazırlıklı olmalısınız" şeklinde cevapladı.