Türkiye'ye 1 buçuk tonluk skunk sokacaklardı!

Türkiye'ye 1 buçuk tonluk skunk sokacaklardı!

Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Tayland’dan getirilen 1 milyar lira değerindeki 1 ton 508 kilogram skunk ele geçirildi. Uyuşturucunun Çin, İspanya, İsrail ve Mısır üzerinden Türkiye’ye ulaştırıldığı tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tayland'dan Türkiye'ye gemiyle uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından operasyon için harekete geçen ekipler, Ankara merkezli Kocaeli, Artvin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Kocaeli'nin Derince limanında bir konteynerde yapılan aramada ananas ve kuru erik yüklerinin altına gizlenmiş 1 milyar lira değerinde 1 ton 508 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

 

Tayland'dan yüklenen 5 farklı türdeki skunk maddesinin sırasıyla Çin, İspanya, İsrail ve Mısır rotaları üzerinden Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

