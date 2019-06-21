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Türkiye’nin yurtdışı varlıkları arttı, yükümlülükleri azaldı

Nisan sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4 oranında artışla 238,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4,1 oranında azalışla 571,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

21 Haziran 2019 Cuma 10:18
Türkiye’nin yurtdışı varlıkları arttı, yükümlülükleri azaldı

Nisan sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4 oranında artışla 238,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4,1 oranında azalışla 571,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2019 yılı Nisan ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu verisini açıkladı. Buna göre, 2019 Nisan sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4 oranında artışla 238,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4,1 oranında azalışla 571,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda eksi 366,5 milyar dolar iken 2019 Nisan sonunda eksi 332,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.


Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 0,3 oranında azalışla 92,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 9,7 oranında artışla 97,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 19,9 oranında artışla 53,6 milyar dolar oldu.


Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 14,8 oranında azalışla 122,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.


Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında azalışla 136,7 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 5,6 oranında azalışla 28,0 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 30,5 oranında azalışla 12,9 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 5,6 artışla 50,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.


Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 0,1 oranında artarak 312,0 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 7,0 oranında artarak 34,3 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 3,5 oranında azalarak 13,5 milyar dolar oldu.


Bankaların toplam kredi stoku yüzde 5,8 oranında azalarak 76,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,9 oranında azalarak 103,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:18
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