Türkiye'nin yüreğini yakan acı! KKTC’den taziye mesajı
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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Eskişehir’de şehit olan 5 kahraman askerimiz için taziye mesajı yayımladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 askerin şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu taziye mesajında, "Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 askerin şehit olmasından derin üzüntü duydum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk milletine sabır ile başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.