Türkiye’nin yeni zırhlısı Pusat göreve talip

TÜMOSAN, “Türkiye’nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı” olarak geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Pusat’ı göreve hazırlıyor.

Kara ve deniz araçları için motorlar geliştiren, zırhlı araçlara yönelik güç grubu çözümleri üzerinde çalışan TÜMOSAN, bu kritik alt sistemleri kullanarak yüzde 100’e yakın yerlilik oranına sahip Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Pusat’ı geliştirdi. Pusat ile Türkiye’de yerli motor ve transmisyonla askeri araç yapılabileceğini ortaya koymayı hedefleyen TÜMOSAN, dizel aracın ardından Pusat’ın hibrit versiyonunu da ilk kez 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2021) sergiledi. TÜMOSAN, Pusat’la yurt dışındaki ihtiyaçları karşılamak için teklif vermeye de başladı.

TÜMOSAN Şasi Sistemleri Mühendisi Sinan Ali Yılmaz, Pusat ile ilgili yürütülen çalışmaların geldiği aşamaya ilişkin bilgiler verdi.

Pusat’ın mayın ve balistik testlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Yılmaz, aracın NATO standartlarında üst düzey koruma seviyesine sahip olduğunu söyledi.

Sahada 5 bin kilometre testini geride bıraktıkları bilgisini veren Yılmaz, yakın zamanda testlerde 20 bin kilometreye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Yılmaz, şöyle konuştu:

“Bu ölçüler hem isterlerde hem de test prosedürlerimizde yer alan motor ömrünü ve araç dayanıklılığını test eden süreçlerdir. 5 bin kilometreyle aracın yapısal olarak ve motor bazında dayanımını test ettik. 20 bin kilometrede ise biraz daha arazi testlerini zorlaştırarak yapmayı hedeflemekteyiz.

Araçlarımızda kendi özgün mühendisliğimizle geliştirdiğimiz TÜMOSAN Xena motorlarımız bulunmaktadır. Bunlar 310 beygir, 5,2 litre ve 4 silindir motorlar. Aynı zamanda aracımızı 2 ayrı altyapı sistemiyle konfigüre ettik. Konvansiyonel metotta içten yanmalı motor, TÜMOSAN’ın kendi geliştirdiği transmisyon, transfer kutusu ve aktarma organları kullanılıyor. Hibrit aracımızda ise aynı şekilde içten yanmalı motorumuz, batarya ve elektrik motorlarımızla tahrik gerçekleştirilmekte.” IDEF 2017’de aracı demo olarak sergilediklerini, 2019’da prototip seviyeye getirdiklerini anlatan Yılmaz, “Şu anda aracımız ön seri halinde. Yerli ve yabancı kullanıcı makamlarıyla çok yoğun görüşmelerimiz oluyor.” dedi.

Pusat’ın yüzde 70 eğim tırmanma, yüzde 40 yan eğitim kabiliyetine sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, aracın 1 metrelik hendekten, yarım metrelik tümsekten geçebildiğini söyledi. Yılmaz, araca ASELSAN’ın geliştirdiği Sarp ve Sarp-Zafer uzaktan komutalı silah sistemlerinin entegre edildiğini, farklı kule sistemlerinin de Pusat ile kullanılabildiğini ifade etti.