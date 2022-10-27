Türkiye’nin yeni kamikaze İHA’sı Deli ortaya çıktı

Otonom ve manuel operasyonel yeteneklere sahip Deli, modüler yapısıyla kolayca taşınıp 15 dakikadan kısa sürede kullanıma hazır hale geliyor. Karıştırma önleyicilerle güvenlik seviyesi arttırılan İHA, saatte 80 kilometre seyir hızına ve 180 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor. Titra Teknoloji Genel Müdürü Davut Yılmaz, Deli Projesi’nin yaklaşık 2 yıl önce başladığını hatırlattı. Yılmaz, elle veya katapulttan fırlatılabilir sabit kanatlı kamikaze İHA geliştirmek için yola çıktıklarını anımsattı. Testlerde sona geldiklerini, sene sonunda envantere katılabilecek seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Yılmaz, ayrıca şu açıklamaları yaptı: “Deli şu anda 75 dakika havada kalabiliyor, 85 kilometreye kadar gidebiliyor. İHA’nın 3.1 kilogram civarında bir harp başlığı var. TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği harp başlığı, çok önemli bir mühimmat. Deli Projesi’nin kendi sınıfından dünyada çok iyi bir yerde konumlanacağını düşünüyoruz. Üç temel üstünlüğe sahip. Birincisi maliyet etkin olması. İkincisi harp başlığı bulunması. Ki bunun Deli’yi çok öne çıkaracağını düşünüyoruz. Üçüncüsü de otonomi kabiliyeti. Otonomi özellikleriyle kendi geliştirdiğimiz algoritmalar sayesinde Deli’nin fark oluşturacağını düşünüyoruz.