Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Ermenilerin bir Türk'ün işlettiği kafeye saldırısına kınama

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD'nin Los Angeles kentinin Beverly Hills bölgesinde bir Türk'ün sahibi olduğu işletmeye aşırılık yanlısı Ermeni grupların saldırmasını şiddetle kınadı.

Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beverly Hills'de bir Türk Amerikalının sahibi olduğu işletmeye aşırılık yanlısı Ermeni grupların saldırısını şiddet ve nefretle kınıyorum. Federal ve yerel makamları, ABD'nin asli unsurlarından olan Türk Amerikalıların hukukunu korumaya ve suçluları cezalandırmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Türk-Amerikan toplumunun saldırıya uğrayan kardeşleri ile manevi dayanışma halinde olduğunun altını çizen Serdar Kılıç, "Irkçı nefret suçu niteliğindeki ve ABD'nin anayasal teminatı altındaki temel değerlerinin çiğnendiği bu hain saldırının faillerinin bulunarak, süratle cezalandırılmasını beklediklerini ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Beverly Hills'teki İstanbul Cafe adlı vatandaşımıza ait restoranın dün akşam (4/11) nefret saldırısına uğraması üzerine olay yerini ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik." ifadesine yer verildi.