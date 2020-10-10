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Dünya Türkiye'nin vurmasının ardından Sincar'daki PKK varlığına son veriliyor!
Dünya

Türkiye'nin vurmasının ardından Sincar'daki PKK varlığına son veriliyor!

Türkiye'nin Pençe-Kartal operasyonundan sonra Irak merkezi hükümeti ve Kürt bölgesel yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya göre terör örgütü PKK'nın, üs haline getirdiği Sincar'daki varlığı sona erdirilecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 23:52:00 -
Türkiye'nin vurmasının ardından Sincar'daki PKK varlığına son veriliyor!

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar'la ilgili merkezi yönetim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya göre, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığı sonlandırılacak.

Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesindeki Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo, terör örgütü PKK'nın kararlarını Kandil'den sonra elinde tuttuğu Sincar'ın Hanesor bölgesinde verdiğini belirmişti. Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığı hakkında konuşan Şeşo, örgütün Ağustos 2014'ten bu yana Irak-Suriye sınırı üzerindeki Sincar'ın Hanesor bölgesini elinde tuttuğunu söylemişti.

Pençe-Kartal operasyonu harekete geçirdi

Türkiye'nin de Pençe-Kartal operasyonlarında Sincar'ı vurması, Irak merkezi hükümeti ve Kürt bölgesel yönetimini, terör örgütüne karşı harekete geçti.

Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında varılan Sİncar Anlaşmasına göre, Sincar’da ilçe kaymakamı ve diğer idari birimlerde yeni atamalar gerçekleştirilecek. Sincar içindeki güvenliğin sağlanması ise Sincar polis güçleri, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi tarafından IKBY güçleriyle koordinasyon şeklinde yürütülecek.

Yasal olmayan tüm silahlı yapıların ilçe dışına çıkarılmasını da öngören anlaşma kapsamında, IKBY ile iş birliği kapsamında 2 bin 500 güvenlik unsuru ataması yapılacak.

PKK'nın, Sincar'daki varlığı sonlandırılacak

Anlaşmada, "PKK’nın Sincar ve çevresindeki bölgelerde varlığı sonlandırılacak. PKK ve ona bağlı tüm yapıların bölgede hiçbir rolü olmayacak." maddesi de yer aldı. Anlaşma kapsamında ayrıca, Sincar’ın güvenlik ve idari yönetiminin gözden geçirilmesi ve yeniden imarı için Bağdat ve IKBY arasında ortak komite kurulması kararlaştırıldı.

Sincar’da varlık gösteren Haşdi Şabi güçlerinin de ilçe dışına çıkarılacağı ifade ediliyor. Şii milis yapıya bağlı Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali, buna tepki göstererek, Haşdi Şabi’nin Sincar’dan çıkarılmasını eleştirdi.

Bağdat ve Erbil anlaşmaya vardı

Bağdat ve Erbil arasında statüsü tartışmalı bölgelerden biri olarak bilinen ve terör örgütü PKK’nın varlık gösterdiği Sincar’daki sorunların çözümüyle ilgili dün başkent Bağdat'ta yapılan toplantıda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin liderliğinde yapılan toplantıya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis, IKBY heyeti ve Ezidi toplumu temsilcileri katılmıştı.

Irak Başbakanlık Sözcüsü Ahmed Molla Talal, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Başbakan Kazımi'nin himayesinde, Sincar'da hükümetin kontrolünü güçlendirmek ve dışarıdan gelen grupların (terör örgütü PKK) gücünü kırmak için idari ve güvenlik açısından tarihi bir anlaşma yapıldı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD, PKK adını geçirmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Sincar anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ortagus, açıklamasında, ABD'nin, Irak hükümeti ile IKBY'nin "Sincar'daki siyasi ve güvenlik sorunlarını çözmek amacıyla attığı adımlardan" memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Sözcü Ortagus, "Umuyoruz ki bugün açıklanan anlaşma, Sincar'ın yeniden canlanmasını hızlandıracak koşulların ve DEAŞ tarafından yerinden edilen kişilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde bölgeye dönüşlerinin önünü açacaktır." ifadesini kullandı.

Açıklamasında, katliama uğrayan Sincarlıların haklarının korunmasının önemini vurgulayan Ortagus, PKK ile ilgili herhangi bir ifadeye ise yer vermedi.

 

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