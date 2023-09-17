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Teknoloji Türkiye'nin uydusu Türksat 6A için geri sayım! Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Haziran'da uzayla buluşacak
Teknoloji

Türkiye'nin uydusu Türksat 6A için geri sayım! Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Haziran'da uzayla buluşacak

Yeniakit Publisher
2023-09-17 21:50:00 - 2023-09-17 22:07:25
Türkiye'nin uydusu Türksat 6A için geri sayım! Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Haziran'da uzayla buluşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Muhtemelen haziran ayı içerisinde uydunun fırlatma işlemlerini yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Türksat 6A'da heyecan dorukta. Uydunun gelecek yıl mart ayı içerisinde tesliminin yapılacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Muhtemelen haziran ayı içerisinde uydunun fırlatma işlemlerini yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Türksat 1B ile başlayan Türkiye’nin uydu serüveni şimdi haberleşme uydusu Türksat 6A ile zirveye ulaşıyor.

Türkiye'nin 21. yüzyılın başında dünya sahnesinde daha etkin bir rol oynamak amacıyla uzay alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024'ün mart ayında uydunun tesliminin yapılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, "Space X firmasıyla yapılan anlaşma gereği uydunun fırlatılmak üzere fırlatma alanına gönderilerek muhtemelen haziran ayı içerisinde fırlatma işlemlerini yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcında dünyada söz sahibi olmak için uzayda iz sahibi olma hususunda kararlılıkla çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Türksat 6A, tamamlandığında 42 doğu boylamında hizmet verecek ve yer merkezli bir yörüngede, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 7,5 kilowatt güce sahip yerli ve milli haberleşme uydusu, 20 aktarıcı ile donatılacak. Uydu, Ku Band’ta hizmet verecek ve önceki uyduların erişmediği Güney-Doğu Asya gibi bölgelere de ulaşım sağlayacak.
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