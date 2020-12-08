Türkiye'nin uydusu fırlatılıyor! O tarih belli oldu

Geçtiğimiz ay Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun teslim alındığını, 30 Aralık’ta da SpaceX’in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılacağını açıklamıştı. Dün itibarıyla da tamamlanmış ve zamanlanmış tüm roket fırlatışlarını gösteren bir platformda Türksat 5A uydusu da yerini aldı.

Siteye göre uydumuzun net fırlatışının saati de belli oldu. Yer alan bilgiye göre, 31 Aralık 2020 TSİ 03:00‘da Cape Canaveral‘da bulunan SpaceX Fırlatma Merkezi’nden fırlatma gerçekleşecek.

SpaceX roketi Falcon 9 Blok 5, uyduların ve Dragon uzay aracının yörüngeye güvenli bir şekilde taşınması için SpaceX tarafından tasarlanan ve üretilen iki aşamalı bir roket.

Roketin şu anda aktif 2 aşaması var ve fırlatılması, SpaceX’e 50 milyon dolara mal oluyor. İlk SpaceX Falcon 9 roket fırlatması 6 Nisan 2020 tarihinde yapılmıştı.