Türkiye'nin ünlü markaları iflasın eşiğinde! Toybox, Saadet, Sade...

15 BİN TONLUK ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİPTİ
Sektörün önde gelen şirketlerinden olan Toybox Gıda, 15 bin tonluk üretim kapasitesine sahipti. Şirketin, Jelly, Licorice, Marshmallow gibi ürünleri, konkordato kararı sonrası belirsiz bir alana süreklendi.
AYDA 2 BİN TONDAN FAZLA ÜRETİM YAPIYORDU
Saadet Gıda, 20.000 m2’lik kapalı alanda 400 çalışanıyla faaliyet gösteriyordu. Saadet Gıda, aylık olarak 2.200 ton üretim kapasitesine sahip firma yıllık olarak 600 ton üretimle gıda sektöründe güçlü bir konumdaydı.
HEYET GÖREVLENDİRİLDİ
14 Ağustos tarihi itibarıyla kesin mühlet alan firmalar için mahkeme, komise heyet görevlendirdi. Finans uzmanı Figen Mengi, denetçi Suat Özyalçın ve hukukçu Prof. Dr. Müjgan Tunç Yücel’den oluşan bu heyet, firmaların malvarlıklarının korunması ve işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için çalışacak.