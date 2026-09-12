Sebebi herkesi şaşkına çevirdi! 4 metrelik 20 bin dev lastiği toprağa gömdüler, şimdi darphane gibi para basıyorlar
Şili’nin kurak Atacama Çölü'nde yıllarca devasa birer çevre felaketi ve saatli bomba olarak bekleyen ev büyüklüğündeki maden lastikleri, yeni yasal düzenlemeler ve akıllı geri dönüşüm tesisleri sayesinde milyarlık bir gelir kapısına dönüştü. Dünyanın ilk özel maden lastiği geri kazanım tesisi, un ufak edilen zehirli tekerleri sessiz asfaltlara ve çocuk parklarının güvenli zeminlerine çevirerek devlete ve ekonomiye oluk oluk para akıtıyor. 2030 yılına kadar yüzde 100 geri dönüşüm zorunluluğu getiren bu akıl almaz sistem, madencilik sektörünün tüm kirli mirasını kendi cebinden temizletiyor.