Sebebi herkesi şaşkına çevirdi! 4 metrelik 20 bin dev lastiği toprağa gömdüler, şimdi darphane gibi para basıyorlar

Bu lastiklerin boyutları, ağırlıkları ve karmaşık yapıları geri dönüşüm sürecini son derece zorlaştırıyordu. Bu nedenle yıllarca en kolay yöntem, lastikleri geniş arazilere yığmak veya toprağa gömmek oldu. Bu yöntem, hem çevresel açıdan sürdürülebilir değildi hem de giderek büyüyen bir atık sorununa dönüşüyordu. Yeni teknolojiler ve yasal düzenlemeler ise bu tabloyu değiştirmeye başladı.